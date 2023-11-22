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Bursa'da Remzi Alan önündeki otomobile çarpıp hamile sürücüsü ile tartıştı

Bursa'da Remzi Alan önündeki otomobile çarpıp hamile sürücüsü ile tartıştı Zeytinlikte cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eşi Remzi Alan'ın, trafikte bir kadın sürücüyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartıştı.