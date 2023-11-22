Bursa'da Remzi Alan önündeki otomobile çarpıp hamile sürücüsü ile tartıştı

İHA
Bursa'da Nevrigül Alan'ın, 45 gündür kayıpken geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunmuştu.
Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından Müge Anlı'nın programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu.
Minibüs şoförlüğü yapıyor
Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan, minibüs şoförlüğü yapıyordu.
Hamile kadınla tartıştı
Bursa'da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı.
Remzi’nin tartışma sırasında "Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil." demesi dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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