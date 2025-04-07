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AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde panik dolu anlar....

Cerrah Mahallesi'ndeki bir restoranın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Nedeni bilinmeyen patlama, müşteri ve çalışanlar arasında paniğe neden oldu.

PATLAMA VE YANGIN SONRASI HASAR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken restoranda büyük hasar oluştu.