Bursa'da sahibin elinden kaçan inek trafiği birbirine kattı Hayvan pazarından dönerken sahibinin elinden kaçarak otomobillerin arasına giren kurbanlık inek trafiği birbirine katarken o anlar vatandaların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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DHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında yoğunluk oluştu.

Satıcılar ve müşteriler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılırken her sene olduğu gibi bu sene de hayvanların kaçışları görüntülendi.

Görüntüler bu kez Bursa'dan...

Sahibinin elinden kaçtı

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı.

Trafiği birbirine kattı

Kaldırımdan yola inerek, otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı ineğin önü kamyonetle kesildi.

O anlar kameraya yansıdı

İnek kaçmaya devam ederken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)