DHA
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında yoğunluk oluştu.
Satıcılar ve müşteriler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılırken her sene olduğu gibi bu sene de hayvanların kaçışları görüntülendi.
Görüntüler bu kez Bursa'dan...
Sahibinin elinden kaçtı
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı.
Trafiği birbirine kattı
Kaldırımdan yola inerek, otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı ineğin önü kamyonetle kesildi.
O anlar kameraya yansıdı
İnek kaçmaya devam ederken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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