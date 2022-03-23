Bursa'da sahte dolar basan kalpazanlar, esnafı çileden çıkardı

Piyasaya sürülen ve para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Vatandaşları uyaran esnaf, “Bilmediğiniz yerden dolar almayın” dedi.

Kalpazanlar Bursa'da çok sayıda sahte 100 dolar sürmeye başladı…

Para sayma makinelerinden sorunsuz şekilde geçen sahte dolarlar sadece renginden anlaşılabiliyor.

Bursa Kuyumcular Odası, sahte dolarları makineden geçirerek tespit edilemediğini gösterip, esnafı tek tek uyardı.

NUMARA ÜSTÜNE NUMARA

Kuyumcular ve döviz büroları da ‘bilmediğiniz yerden dolar almayın’ dedi.

Endişenin arttığını dile getiren esnaflardan biri, “Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın.” dedi.

Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.

Makinenin tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu VİDEO

EMLAKÇIYI DOLANDIRDILAR

Bir emlakçıya gelen kalpazanlar, ev alacaklarını söyleyip emlakçının güvenini kazandı.

Ertesi gün emlakçıya gelen dolandırıcılar, yanlarında Türk Lirası olmadığını; 100 dolar bozdurabileceklerini ifade etti.

Emlakçı da yardımcı oldu ve sahte 100 dolar ile dolandırıldı.

“100 DOLARI VERİP ORTADAN KAYBOLDU”

Başına gelenleri anlatan Mehmet Kayahan, “Bir müşteri geldi, ev alacağını söyledi. Biz de yardımcı olduk. Ertesi gün tekrar geldi. Yemek yemeye gideceğini; yanında Türk Lirası olmadığını dolar bulunduğunu söyledi. Dolar bozdurmak için sözde müşteriye yardımcı olduk. Bize sahte 100 doları verip ortadan kayboldu.” dedi.