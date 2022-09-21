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    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu

    Parkta salıncakta sallanan 11 yaşındaki çocuğun zincire sıkışan sol el serçe parmağı koptu. Acı içinde ağlayan çocuk, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.
    • 21.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 10:03
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    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkına oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K. salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı.

    Yanına koşan yakınları Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti.

    Çocuk acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.

    Ameliyatla dikilecek

    Sağlık ekibi Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü.

    Eymen'in kopan parmağının Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatla dikileceği öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu VİDEO

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu #1

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu #2

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu #3


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