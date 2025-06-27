Bursa'da 'şalvar gecesi' eğlencesinde havai fişekler yangın çıkardı

Orman yangınlarıyla mücadele edilen şu günlerle dikkatsizlik, az kalsın bir faciaya neden oluyor.

Bu akşam Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen köyünde düzenlenen “şalvar gecesi” etkinliğinde atılan havai fişekler yangına yol açtı. Fişeklerin yakındaki kuru otlara düşmesiyle alevler kısa sürede yayıldı.

YANGIN, KÖYLÜLERİN DE YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.