Bursa’da sanayi sitesinde yangın, benzin istasyonuna sıçramadan söndürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi’nde tel ve çit malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanı tamamen sardı.

AKARYAKIT İSTASYONUDNA PANİK

İş yerinin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, yangını fark ederek durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olası bir faciayı önlemek için akaryakıt istasyonu boşaltıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Büyük bir tehlike son anda önlenirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.