Bursa'da şarampole uçan otomobilden yara bile almadan çıktılar
İHA

Bursa'da Keles yolu Gümüştepe mevkisinde M.G (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü M.G (30) ile yolcu konumunda bulunan E.Y.'yi (32) otomobilden çıkardı.

Ucuz kurtuldular

Hurdaya dönen otomobilden ufak tefek sıyrıklarla çıkartılan 2 kişi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şarampole uçan otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bursa'da şarampole uçan otomobilden yara bile almadan çıktılar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)