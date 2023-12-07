İHA
Bursa’da hırsızlık olayı yaşandı.
Merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir şüpheli gece saatlerinde yolda yürümeye başladı.
Dubaları gözüne kestirdi
Bu sırada üzerinde araç park edilmemesi için yol kenarına koyulan plastik dubaları gözüne kestirdi.
Etrafı kolaçan eden şüpheli, cadde üzerinde birkaç tur attıktan sonra tekrar dubaların yanına geldi.
Hırsızlık anları kamerada
Sakin hareketlerle aldığı dubaları götüren şüpheli kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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