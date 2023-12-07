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Bursa'da şaşkına çeviren hırsız! Bu kez dubayı çaldılar

Bursa'da şaşkına çeviren hırsız! Bu kez dubayı çaldılar Caddede gördüğü dubaları gözüne kestiren şüpheli, etrafta birkaç tur atmasının ardından bölgede kimsenin olmadığını anlayınca dubaları alarak kayıplara karıştı.