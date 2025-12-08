Bursa'da savaşı andıran kavga kamerada: Demir sopa ve yumruklarla saldırdılar

- Bursa Osmangazi'de husumetli iki grup arasında sokakta kavga çıktı.
- Sopalar ve yumruklarla süren kavgada taraflar kaskla kendini korudu.
- Polis müdahalesiyle kavga sonlandı ve soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi.
Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu.
KAVGAYA ÇEVREDEKİ VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ
Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı.
Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, tarafların bazıları korku dolu kavgayı ufak sıyrıklarla atlattı.