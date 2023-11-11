Bursa'da savcı Yusuf Emir’e sıkılan biber gazını silah saydı: Şüpheli 2 yıl hapisle yargılanacak Arkadaşıyla evinin önünde oturan Yusuf Emir Bolat'ın yanına bisikletle yaklaşıp, yüzüne biber gazı sıkan ve 6 ayrı suçtan tutuklanan Veysel İlhan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Yusuf Emir’e sıkılan biber gazı silah sayılırken, şüpheliye 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan kişi, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi.

Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

6 farklı olaydan tutuklandı

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında 'yağma' ve 'darp' olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, olaydan 2 gün sonra, 31 Ekim'de evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde, olay sırasında giydiği tişört ile 3 biber gazı ve bisikleti bulundu.

Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlendi.

2 Kasım'da adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlhan'ın, "Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma 10 günde tamamlandı

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı.

İddianamede Veysel İlhan’ın, ‘Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama’ suçundan, 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame hazır

Bursa 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “Dikkaldırım Mahahallesi’nde evin önünde arkadaşı ile birlikte oturmakta olan ve henüz 10 yaş içerisinde (yaşı itibarıyla beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda) bulunan yaşı küçük mağdurun yanına kullanmış olduğu bisiklet ile yaklaşarak ‘Trabzonlu musun?’ diye sorduğu, mağdurun ‘Evet’ yanıtını vermesi üzerine cebinde bulunan biber gazı spreyini mağdurun gözüne doğru sıkmak suretiyle onun yaralamasına sebep oldu” ifadesine yer verildi.

Suçlamaları reddetti

İncelenen güvenlik kamera kayıtlarından ve bilgisine başvurulan tanık beyanlarından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamaları reddederek şunları söyledi:

Yaklaşık bir aydır denetimli serbestlik bürosunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yunus Emre Bolat’ı tanımıyorum. Bana bahsetmiş olduğunuz konu hakkında bir fikrim yoktur. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Bana gösterilen videodaki bisiklet bana ait değildir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum.

Ayrıca şüphelinin 5 farklı kişiye karşı işlediği ‘kasten yaralama’ suçuna ilişkin olaylara da karışmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Veysel İlhan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)