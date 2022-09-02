Bursa'da selde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni, dere yatağında bulundu

Sel sonrası 2 gün boyunca haber alınamayan 70 yaşındaki Ferudun Sinirlioğlu'nun cansız bedeni, dere yatağında bulundu.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde hayatı felç etti.

Yağışlar nedeni ile şehirler arası otobüs terminalinin çatısını çöktü. Mudanya ilçesi ise sele teslim oldu.

İHA’nın haberine göre; ilçeye bağlı Kumyaka Mahallesi’ndeki yazlığında yaşayan Ferudun Sevimlioğlu’ndan (70) iki gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı.

Cansız bedeni dere yatağında bulundu

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Sevimlioğlu’nun sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası dere yatağından çıkarılan yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

“Kendi halinde sessiz sakin biriydi”

Burada otopsisi yapılan yaşlı adamın kuzeni Serdar Köse, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Ben de Kumyaka köylüyüm. Vefat eden kişi kuzenim oluyor. Selin olduğu gün bağ evi var orada yalnız yaşıyordu. Ara ara bağ evine geliyordu. Yağmur yağdığı esnada bir sebeple dışarı çıkıyor. Belki de panik yaptı evin içine su dolacak diye. Kurumuş bir dere var oradan geçmeye çalışıyor. O esnada toprak çökünce sele kapılıyor. AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 150 metre sonra cesedini buldular. Kendisi hiç evlenmedi, bekardı. Ara sıra gider gelirdi. Kendi halinde sessiz sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, üzgünüz.”

Yaşlı adamın cenazesi ise bugün Şehadet Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacahırka Mezarlığı’na defnedilecek.