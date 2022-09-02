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    Bursa'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu

    Mudanya ilçesinde geçen çarşamba günü sele kapıldığı şüphesiyle arama kurtarma çalışması başlatılan Feridun Sönmezoğlu'nun, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
    • 02.09.2022 - 08:01
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 08:02
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    Bursa'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu

    Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi’ndeki bağevinde oturan Feridun Sönmezoğlu(70), geçen çarşamba günü öğlen saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini belirterek yola çıktı.

    İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

    Bağevinden ayrılan Sözmezoğlu’nun Bursa’daki evine gitmediğini öğrenen ablası, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

    Bursa da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu #1

    Sele kapıldığından şüphelenildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda, Feridun Sönmezoğlu’nun 31 Ağustos Çarşamba günü Kumyaka Mahallesi’nde meydana gelen sele kapıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

    Dere yatağında cansız bedeni bulundu

    Çalışmaları bölgedeki derelerin çevresinde yoğunlaştıran ekipler, bağevinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında Sönmezoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. Dere yatağından çıkartılan Sönmezoğlu’nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu #2

    Bursa da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu #3


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