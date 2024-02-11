Bursa'da şerit ihlali yaparak cipe çarpan motosikletli öldü

DHA
Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi'nde İlhan Er'in (38) kullandığı motosiklet, iddiaya göre, sürücüsünün şerit ihlali yapmasıyla karşı yönden gelen Hasan Tosun (72) yönetimindeki cipe çarptı.
Motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
İlhan Er, götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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