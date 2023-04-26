Bursa'da seyir halinde olan otomobil alev aldı Orhangazi bölgesinde Kuveytli aileye ait olan otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Otomobil alev topuna dönerken olayda yaralanan olmadı.

İHA Bursa'nın Orhangazi Kavşağı yakınlarında ilerleye Bader Salah Faleh Albader Al Saadoun (33) isimli Kuveyt uyruklu bir şahsın kullandığı 07 AEE 138 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkarmaya başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta bulunan ve sürücü, eşi ve 2 çocuğu araçtan inerek uzaklaştı. Alev topuna döndü Motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında aile büyük bir şok yaşadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.