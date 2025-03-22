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İHA

Bursa'da korkutan yangın...

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde bir sürücü, aracın motorundan gelen duman nedeniyle sağ şeride yanaştı.

KAPUTU AÇMASIYLA MOTOR ALEV ALDI

Sürücünün kaputu açmasıyla motor bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken sürücü, otomobili bir süre kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin gelmesiyle araçtaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.