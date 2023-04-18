Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsü ayağını camdan dışarı çıkardı Öğle saatlerinde aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Ayağını camdan çıkaran şahsın o anları sosyal medyada yayılınca ekipler soruşturma başlattı.

İHA

Trafiği tehlikeye sokan sürücüler zaman zaman gündem oluyor.

Bu kez görüntüler Bursa'dan.

Yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde direksiyon başına geçen otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi.

Yaptığı hareketin bir başarı olduğunu düşünen sürücü, diğer vatandaşları da tehlikeye attığının farkına varmadı.

Tepki çekti

Kendi canını hiçe sayan sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler ise diğer bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Sürücünün umursamaz hareketi, sosyal medyada da tepki çekti.

Soruşturma başlatıldı

Trafikte bu şekilde ilerleyen otomobildeki kadının ise duruma kayıtsız kalması ve ikazda bulunmaması pes dedirtti.

Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı.