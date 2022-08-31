Bursa’da seyyar satıcı, kendi aracının altında kaldı

Bici bici satan yaşlı adam, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla ekmek teknesinin altında kaldı. Feci kazada yaralanan satıcının burnunda ve kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yenibağlar Sokak üzerinde seyir halinde olan kadın sürücü F.A., bici bici satan Celal S.’nin 3 tekerlekli aracına çarptı.

29 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada araç, Celal S.’nin üzerine devrildi.

Kadın sürücü, korku dolu anlar yaşadı

Hemen otomobilinden inen F.A., korku dolu anlar yaşadı.

Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine koştu.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekmek teknesinin altında kaldı VİDEO

Vatandaşlar ekmek teknesinin altından çıkardı

Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunulurken vatandaşların yardımıyla Celal S., ekmek teknesinin altından çıkarıldı.

Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burnunda ve kaburgasında kırık var

Burada tedavi altına alınan Celal S.'nin, burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi.

Bici bici satıcısının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, polis de kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Serbest kaldı

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücü F.A., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA’ya konuşan bölgedeki bir fabrikanın çalışanı ise, aniden bir cam patlama sesi duyduğunu, dışarı çıktıklarında arabanın seyyar araca çarptığını ve adamın kanlar içerisinde yattığını söyledi.