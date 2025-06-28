Bursa'da seyyar satıcılar ve zabıtaların kavgası kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sokak satıcılarının tespiti ve engellenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, ilçedeki meydanlar denetlendi.
Zabıta ekipleri yakaladıkları seyyar satıcıların araçlarını kaldırmak istedi.
KAVGA ÇIKTI
Bunun üzerine zabıta ekipleri ile satıcılar arasında tansiyon yükseldi.
Zabıtanın müdahalesine direnen satıcılar ile ekipler arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde zabıta ile seyyar satıcıların birbirine girdiği, araya giren polis ekiplerinin tarafları güçlükle ayırdığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.