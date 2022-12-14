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    Bursa'da sigara vermeyen genci bıçakladı

    İnegöl'de ismi öğrenilemeyen saldırgan, kendisine sigara vermeyen 17 yaşındaki Muhammet A.'yı karnından bıçakladı. Yaralı genç, karnındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.
    • 14.12.2022 - 19:50
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    Bursa'da sigara vermeyen genci bıçakladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki Özfidanlık Sokak'ta,  saat 18.30 sıralarında, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürüyen Muhammet A.'nın (17) yanına gelerek sigara istedi.

    Muhammet A., şahsa sigarasının olmadığını söyledi.

    Genci bıçakladı

    Bu duruma sinirlenen saldırgan, elindeki bıçağı Muhammet A.'nın karnına saplayıp kaçtı.

    Karnında bıçakla kalan genç, yaralandı. Şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç karnında saplı bıçakla, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Aranıyor

    İHA'nın haberine göre; gencin karnında bıçağın, ameliyata alınarak çıkarılacağı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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