Bursa'da silahını göstererek bekçileri tehdit etti

- Bursa Nilüfer'de gece bir şahıs, alışveriş merkezinde tartıştı.
- Bekçilere silah göstererek tehdit etti, polis müdahale etti.
- Şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Bursa'da Nilüfer ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş merkezinde bir kişiyle tartışmaya başladı.
SİLAHINI GÖSTERİP DİRENDİ, POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI
Tartışma büyüyünce bölgedeki bekçiler olaya müdahale etti.
Ancak şahıs, bekçilerin uyarılarına rağmen direnerek belindeki silahı gösterdi.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.