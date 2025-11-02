Bursa'da silahını göstererek bekçileri tehdit etti Nilüfer ilçesinde alışveriş merkezi içerisinde çıkan tartışmada, bekçilere direnen ve belindeki silahı göstererek tehditte bulunan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.