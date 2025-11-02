Abone ol: Google News

Bursa'da silahını göstererek bekçileri tehdit etti

Nilüfer ilçesinde alışveriş merkezi içerisinde çıkan tartışmada, bekçilere direnen ve belindeki silahı göstererek tehditte bulunan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 04:13
Bursa'da silahını göstererek bekçileri tehdit etti
  • Bursa Nilüfer'de gece bir şahıs, alışveriş merkezinde tartıştı.
  • Bekçilere silah göstererek tehdit etti, polis müdahale etti.
  • Şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Bursa'da Nilüfer ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş merkezinde bir kişiyle tartışmaya başladı.

SİLAHINI GÖSTERİP DİRENDİ, POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Tartışma büyüyünce bölgedeki bekçiler olaya müdahale etti.

Ancak şahıs, bekçilerin uyarılarına rağmen direnerek belindeki silahı gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri