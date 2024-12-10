Bursa'da silahlı bıçaklı küfür kavgası kamerada: 1 yaralı

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde Enes C. (18), daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. (20) ile sokak üzerinde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada koşarak evine gittikten sonra pompalı tüfekle olay yerine gelen Samet K., Enes C.'ye ateş açtı.

KARNINDAN YARALADI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmediği Enes C. ise bıçakla saldırdığı Samet K.'yi karın bölgesinden yaraladı.

Samet K., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken Enes C. ise olay yerinden kaçtı.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ise seyir halinde olan bir otomobile isabet etti.

Araçta bulunanlar şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen Samet K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli Enes C., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.