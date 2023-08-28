AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silah sesleri yükseldi.
Veysel Karani Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan 35 yaşındaki M.Y, daha önceden tartıştığı B.K. ile karşılaştı.
Burada tartışmaya başlayan taraflar arasında tansiyon birden yükseldi.
Ateş açtı
Bunun üzerine çıkan kavgada, B.K. tabancayla M.Y'ye ateş etti.
Yaralanan M.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan aranıyor
M.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, köpeğinin de ambulansın kapısında beklediği görüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.