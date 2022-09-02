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    Bursa'da siteden motosikletin çalınma anı kamerada

    Bir sitenin bahçesin giren şüpheli, park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kayıt altına alınırken şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyor.
    • 02.09.2022 - 12:41
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    Bursa'da siteden motosikletin çalınma anı kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde buluna 1’inci Kutlu Sokak’taki bir sitenin bahçesinde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Bahçeye giren maskeli ve şapkalı şüpheli, önce etrafı inceledi, ardından park halindeki 2 motosikletin yanına gitti.

    Birini kilitli olduğu için alamayan şüpheli, hemen yanındaki Hayrettin Bozkurt’a ait 16 APV 231 plakalı motosiklete yöneldi.

    Motosikleti çalıp kaçtı

    Kilidi açık olan motosikleti sürükleyerek siteden çıkaran şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.

    O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sürücünün ihbarıyla polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Aranıyor

    DHA'nın haberine göre; görüntüleri izleyen ekipler, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa da siteden motosikletin çalınma anı kamerada #1

    Bursa da siteden motosikletin çalınma anı kamerada #2

    Bursa da siteden motosikletin çalınma anı kamerada #3

    Bursa da siteden motosikletin çalınma anı kamerada #4

    Bursa da siteden motosikletin çalınma anı kamerada #5


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