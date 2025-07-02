Bursa'da skuter sürerken otomobilin çarptığı çocuk yaşam savaşı veriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki otomobil, skuter süren 4 yaşındaki Ö.A.K.'ye çarptı.
Aracın altında kalan ve yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuğun ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.