Bursa’da sokakta ateşlenen torpil nedeniyle 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti

- Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki Alpaslan Y., sokakta patlayan torpil nedeniyle ağır yaralandı.
- Sağ gözünü kaybettiği tespit edilen çocuk, hastaneye sevk edildi.
- Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İddiaya göre, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta ateşlenen torpil, 2 yaşındaki Alpaslan Y.’nin yakınında patladı.
Patlamanın etkisiyle yüzünden yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Burada yapılan ilk müdahalede, Alpaslan’ın sağ gözünde ciddi hasar oluştuğu belirlendi.
Görme yetisini kaybettiği tespit edilen çocuk, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.