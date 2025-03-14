DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan T.A. isimli genç, İntizam Mahallesi'nde yürüdüğü sırada arkasından kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı.
Şüpheliyi fark etmeyen T.A., kısa süre sonra saldırıya uğrayarak sırtından bıçaklandı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
T.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
T.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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