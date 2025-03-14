Haberler



3. Sayfa



Bursa'da sokakta yürürken sırtından bıçaklandı

Bursa'da sokakta yürürken sırtından bıçaklandı Osmangazi ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanan genç yaralandı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.