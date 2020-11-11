Bursa'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında intihara kalkıştı

Borcu olduğunu söyleyen 40 yaşındaki Levent K., av tüfeğiyle kendini vurdu.

Bursa'da bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında karnına dayadığı av tüfeğini ateşledi.

Cumartesi günü Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi’ndeki evde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Levent K., odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

"BORCUM VAR"

Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiye borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi. Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi.

Bu isteğe olumsuz yanıt veren 40 yaşındaki Levent K., tüfeğin tetiğini çekti. Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri iletildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

"BUNALIMA GİRDİM"

Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum." dedi.





