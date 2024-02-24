Bursa'da sürücülerin sabır sınavı: Domuzlar zor anlar yaşattı

İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ilginç anlar yaşandı.
Mudanya ilçesi Mudanya Yolu üzerinde hızla seyreden otomobiller, yol üzerindeki karaltıyı görünce yavaşlamaya başladı.
Gerçek ise dakikalar sonra ortaya çıktı...
Domuz sürüsü olduğu anlaşıldı
Cadde üzerine çıkan çok sayıda irilik ufaklı domuz, bir süre sağ şeridi işgal etti. Kaza yapmaktan son anda kurtulan otomobildekiler, cep telefonu kameralarıyla o anları saniye saniye kaydetti.
Cadde üzerindeki domuz sürüsü, bir süre sonra ortadan kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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