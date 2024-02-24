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Bursa'da sürücülerin sabır sınavı: Domuzlar zor anlar yaşattı

Bursa'da sürücülerin sabır sınavı: Domuzlar zor anlar yaşattı Mudanya ilçesinde yola çıkan domuz sürüsü, sürücülere hem zor anlar yaşattı hem de sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.