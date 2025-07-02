Bursa'da sürücülerin yol verme tartışması kamerada

Trafikte sık sık yaşanan gerginliklerin son adresi Bursa oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ÖNÜNÜ KESTİĞİ ARACIN SİLECEĞİNİ KIRDI

Motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı.

O ANLAR ANBEAN KAYDA ALINDI

Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı.

O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.