Bursa'da sürücünün ileri yerine geri vitese aldığı araç 7 metreden zemine düştü

- Bursa'da Nükhet F., otomobilini yanlışlıkla geri vitese alarak park yaparken 7 metreden düştü.
- Kaza, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde sitenin otoparkına gelen Nükhet F., ileri manevra yapmak istediği otomobilini yanlışlıkla geri vitese aldı.
Nükhet F.'nin gaza basmasıyla geri geri gitmeye başlayan otomobil, demir korkulukları aşıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.
YARALANAN SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Nükhet F., ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.