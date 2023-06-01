Bursa'da tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda Eren Siler, yaşamını yitirdi.

DHA

Bursa'da yaşanılan olayda kan aktı..

Saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Barbaros Mahallesi, 460. Sokak’ta meydana gelen olayda, Arda Eren Siler ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Ateş edip kaçtı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli tabanca ile Arda Eren Siler’e ateş etti. Boğazından vurulan Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar Siler’i özel araçla DOSAB Semt Polikliniği’ne götürdü.

Hayatını kaybetti

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Siler’in cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.