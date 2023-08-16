İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 14.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren taksi durağına 2 erkek geldi.
Durağa müşteri olarak gelen 2 erkek şüpheli, taksi isteyerek gidecekleri yere yöneldi.
Bunun ardından taksiye binen 2 şahıstan biri, 40 metre sonra taksiden indi.
Diğer şüpheli ise taksiyle yoluna devam etti.
Duraktaki telefonu çaldı
Taksiden inen şüpheli, taksi durağındaki bank üzerinde bulunan Atanur Gündüz'e ait 10 bin TL değerindeki akıllı telefonu alıp, kaçarak kayıplara karıştı.
O anlar kaydedildi
Taksi durağının güvenlik kameralarının görüntülerinde, şüphelilerin taksi durağındaki telefonu çaldığı anlar yer aldı.
Telefonu çalınan Gündüz, karakola giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.