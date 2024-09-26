İHA
Bursa'da sürücüler arasında gergin dakikalar...
Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi üzerinde ilerleyen iki taksi şoförü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
SÜRÜCÜLER BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışma kısa sürede büyürken araya diğer vatandaşlar girdi.
Sürücüler ise birbirleriyle tartışmaya devam ederek bölgeden ayrılmamaya ısrar etti.
KAVGAYI POLİS EKİPLERİ AYIRDI
Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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