İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Caddesi üzerinde ilerleyen bir ticari taksi sürücüsü, yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.
Taraflar arasında yaşanan tartışma, seslerin yükselmesile büyüdü.
BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Araçlarından inen taraflar tekme tokat birbirine girdi.
İki sürücü arasındaki kavgayı, takside bulunan müşteri ayırdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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