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Bursa'da taksici ile motosikletli yol ortasında kavga etti

Bursa'da taksici ile motosikletli yol ortasında kavga etti Osmangazi ilçesinde bir ticari taksi sürücü ile motosikletli arasında çıkan yol verme kavgasında, sokak adeta ringe döndü. O anlar kameraya yansıdı.