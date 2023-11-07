Bursa'da taksicilerden kaçan çocuk ölümden döndü Tartıştığı taksicilerden kaçan çocuk, belediye otobüsünün önüne atladı. Yolcu dolu otobüsün şoförü ise aniden fren yaparak çocuğu ölümden kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda korku dolu anlar yaşandı...

Bölgede taksicilerle kavga eden ve koşarak kaçan Mert S. isimli genç, belediye otobüsünün önüne atladı.

Yolcu otobüsü seyir halindeyken, taksicilerle kavga eden ve sinirle aracın önüne aniden atlayan Mert S.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mert S. yola savrulurken, olayın şokuna giren otobüs şoförü hemen araçtan inip, yaralı gencin yardımına koştu.

Olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi

Yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin, taksicilerle yaşadığı tartışma sonrası kaçmak için otobüsün önüne atladığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi

Öte yandan hastaneye kaldırılan Mert S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın yavaş gitmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)