Bursa'da tamir için bırakılan araçla gezintiye çıkıp kaza yaptı İnegöl ilçesinde, tamir için bırakılan otomobille ailesini gezintiye çıkaran kaportacının eşi yaptığı kaza ile aracı pert ederken kazada da 6 kişi yaralandı.

DHA Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet ile Akhisar mahalleleri bağlantı yolunda 27 yaşındaki Hediye Fatul, sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan otomobil ile ailesini alarak gezintiye çıktı. Hediye Fatul yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama yapan 22 yaşındaki Tayyip Yasir Arslan yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. 6 kişi yaralandı Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki Halide Fatul (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis soruşturma başlattı Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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