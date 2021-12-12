Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, 37 binanın yıkımı tamamlanarak 600 yıllık hanlar gün yüzüne çıkarıldı.

Bursa'da 14’üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16’ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni kapsayan projede yıkım çalışmaları tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başladı.

2 BÖLGE İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI

Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla, 15 parseldeki binalarda yıkım yapılırken, kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bölge için acele kamulaştırma kararı alındı.

37 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI

Bu kararın ardından da hem kamulaştırma hem yıkım çalışmaları hız kazandı. Proje kapsamında 15’i normal, 33’ü ise acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı.

Bursa'da, tarihi bölgede 37 bina yıkıldı VİDEO



5 BİN 336 METREKARE ALAN AÇIĞA ÇIKARILDI

Çalışma kapsamında toplam 5 bin 336 metrekare alan açığa çıkarılırken; ekipler, yıkımı tamamlanan binaların temel söküm çalışmaları ile bölgedeki hafriyatın taşmaya başladı. Proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımıyla ilgili sürecin de ocak ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Bursa’nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin kentin tarihi kimliğini daha da öne çıkaracağını söyledi. Yıkılan binaların hafriyat kaldırma ve temel söküm çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Aktaş, önümüzdeki yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.