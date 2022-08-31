Gece saatlerinde anlaşmazlık yaşadığı iş ortağına ait çiftliğin restoranını yakan şahıs için yakalama kararı çıkarıldı. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir çiftlik alevlere teslim oldu.

Salim U. ile ortağı S.Y. gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine intikam almak isteyen S.Y., genç adama ait çiftliğin restoran kısmını ateşe verdi.

Çökmeler yaşandı

Alevleri gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında restoranda zaman zaman çökmeler yaşandı.

Bursa'da tartıştığı ortağından intikam almak için restoranını yaktı ViDEO

Restoran kullanılamaz hale geldi

1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen restoranda alevlerden etkilenin kimsenin olmadığı belirlendi.

Çalışmalar sürüyor

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken S.Y. için de yakalama kararı çıkarıldı.