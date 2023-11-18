Bursa'da taziyeye giderken kazada hayatını kaybetti

İHA
Bursa'da Keles ilçesi, Güneybudaklar mevkiinde Baraklıya taziye için vatandaşları taşıyan otobüs sürücüsü Necdet Ö., ters şeritten gelen Kadir S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen kazada yolcuları taşıyan otobüs yan devrilirken, otomobil ikiye bölündü.
Bir kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Ekibi sevk edilirken, feci kazada otobüste bulunan Abdullah Öz hayatını kaybetti, İbrahim Ç., Kadir S. ile Yusuf A. yaralandı.
Soruşturma sürüyor
Kazanın yağışlı hava sebebiyle yaşandığı belirtilirken, jandarmanın soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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