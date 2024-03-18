İHA
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Akan trafikte ilerleyen motosiklet, bisikleti çekerek yoluna devam etti.
Bisiklet sürücüsü, motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerlerken kazaya davetiye çıkardı.
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli anlar, Sanayi Caddesi üzerinde bir araçtan kaydedildi. Trafikte seyreden motosikletli, bisiklet sürücüsünün elinden tuttu.
Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücülerinin tehlikeli anları saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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