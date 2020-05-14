Bursa’da tekel bayi sahibini öldüren katil yakalandı

Tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını, panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi.

Geçtiğimiz hafta Bursa’nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde kendisine ait bağ evine iftara giden tekel bayi sahibi 3 çocuk babası Güven Akyil'den haber alamayan kızı, bağ evine geldi.

Talihsiz kız, babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulurken, hemen 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Gelen ekipler, Güven Akyil'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akyil'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Bursa'da 16 yaşındaki katil zanlısını yakalatan görüntüler İZLE

100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Olayın ardından harekete geçen jandarma, katil zanlısını yakalamak için özel bir tim oluşturdu. Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerine el konuldu. Jandarma ekipleri, 100 saatlik bir incelemenin ardından görüntülerde panik halinde ilerleyen ve 2 farklı yerde otostop yaptığı görülen bir genci tespit etti.

KONUŞMALARDA DA KATİL ÇIKTI

Güven Akyil'in WhatsApp yazışmalarını da inceleyen ekipler, katil zanlısının 16 yaşındaki İ.B. olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Şüphelinin bilgilerine ulaşan ekipler, İ.B.'yi saklandığı evinde gözaltına aldı.

PARMAĞINDAKİ BIÇAK KESİĞİ ELE VERDİ

12 saatlik aramanın ardından yakalanan İ.B., parmağındaki bıçak kesiğinin sorulması üzerine Güven Akyil'i, aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.B., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.