Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, oluşan hasar ise havadan görüntülendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

1 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alınan yangında, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası ise drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı ViDEO

"ÖLÜ YA DA YARALI YOK"

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada da yangına, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği, yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

“İlimiz Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bugün saat 15.20 sıralarında, 4 kat üzerine kurulu tekstil fabrikasının 4’üncü katında yangın çıkmıştır. Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam etmektedir. Yangında ölüm ve yaralama olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur.”



