Bursa'da telefon dolandırıcıları kaldıkları villada kıskıvrak yakalandı Kendilerini polis olarak tanıtarak iki kardeşi dolandıran şahıslar, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaldıları villada yakalanarak gözaltına aldındı.

DHA

Bursa'da iki kardeş dolandırıcıların hedefi oldu.

Nilüfer ilçesinde 21 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Nezihe K. ile Neşe K.'yi telefonla aradı, kendilerini Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, isimlerinin kara para aklama olayına karıştığını söyledi.

Şüpheliler, kadının evindeki ziynet eşyalarını adrese getirmeleri için ikna etti.

1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını, belirlenen adrese götüren Nezihe K., kendisine telefonda tarif edilen şüpheliye altınları verdi.

Tekrar para istediler

Şüpheliler, bir kez daha aradıkları 2 kardeşe, paranın yetmediğini belirterek, IBAN'a havale etmelerini istedi. Kardeşler, hesaplarındaki 1 milyon 130 bin TL'yi de havale ile birlikte dağıtarak gönderdiler.

Kimlikleri tespit edildi

Olay yakınlarına anlatınca dolandırıldıklarını anlayan kardeşler polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile çalışmaları ile çalışmayla, şüphelilerin kimliklerini, çevredeki güvenlik kamera bilgileri ile faaliyetlerle ilgili yazışmalardan belirlendi.

Altınları elden alan şüphelinin Enes Çağrı Ç., müştekileri telefonla arayanların da Mustafa B. ile Doğan Fatih S.'nin olduğu tespit edildi.

Adrese operasyon düzenlendi

Benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin yaptığı teknik ve fiziki takiple İstanbul'a gittiği belirlendi.

Beylikdüzü'nde bir villada görülenler tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Bursa polisi, İstanbul'daki polis ekipleriyle koordineli olarak çalıştı.

Dolandırıcıları tutulanları villanın balkonunda görüntüleyen polis, adrese operasyon düzenledi.

3 kişi gözaltına alındı

Baskında yakalanarak gözaltına alınan Enes Çağrı Ç., Mustafa B. ve Doğan Fatih S., sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi.

Ele geçirilenler

Villada yapılan aramada 180 bin TL, 1 silah, 1 uzun namlulu otomatik silah, 3 mermi, çok sayıda cep telefonu, sim kart ile 25'i hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)