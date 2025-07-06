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Bursa'da telefon dolandırıcısını oğlu sandı: 672 bin liralık birikimini kaptırdı

Osmangazi ilçesinde bir şahıs 75 yaşındaki F.B. isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini oğlu gibi tanıtıp, 672 bin lira değerinde para ve altınlarını dolandırırken polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

DHA DHA
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Bursa'da telefon dolandırıcısını oğlu sandı: 672 bin liralık birikimini kaptırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşlı kadın dolandırıcın tuzağına düştü. 

28 Haziran’da Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin 'Anne ne yapıyorsun?' sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü.

PARAYI ELLERİYLE VERDİ

 Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi.

Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSİ ARADI

Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.

U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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