Bursa'da temizlik yapan kadının elini fare ısırdı

İHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Cerrah Mahallesi'nde oturan ev sahibi Sevim O. (50), banyoyu temizlemeye başladı.
Parmağını fare ısırdı
Dolabı sildiği sırada Sevim O.'nun parmağını fare ısırdı.
Sevim O. sağ elinin başparmağından yaralandı.
Tedavi altına alındı
Yaralı kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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