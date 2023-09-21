Bursa'da temizlik yaptığı depoyu soydu: Bebeğiyle cezaevine gönderildi Temizlemesi için yeni anlaştığı depodaki elektronik eşyaları çalan genç kadın, ihbar üzerine yakalandı. Ürünleri sattığı belirlenen şahıs, tutuklandı.

DHA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor...

Son zamanlarda kadın hırsızlar da sıkça gündem oluyor.

Bu kez olayın adresi Bursa...

Yeni anlaştığı depoyu soydu

Olay, İnegöl ilçesinde bulunan bir sitede 20 Eylül'de meydana geldi.

Site sakinleri, depoyu temizlemesi için Gülbahar C. ile anlaştı. Temizlik için siteye gelen genç kadın, depoda bulunan mutfak eşyaları ile elektronik cihazları çaldı.

Gözaltına alındı

Temizliğin ardından depoya kontrol eden site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundu.

Çalışma başlatan polis, Gülbahar C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin, çaldığı malzemeleri 2'nci el ürün alan yerlere sattığı tespit edildi.

Bebeğiyle cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)