Bursa'da teravihten dönerken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Harun T. (39) yönetimindeki otomobil, teravihten çıktıktan sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Yıldız D.'ye (81) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.
Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan kadın, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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