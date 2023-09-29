Bursa'da Terkinler Çetesi'nin lideri ve 16 kişiye tutuklama Bursa merkezli 4 ilde bazı suçlara karışanlara yönelik düzenlenen "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

AA

Bursa'da İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri dün tamamlandı.

3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında çete lideri Nazi Terkin’in de olduğu 32 şüpheli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye götürüldü.

16 kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, çete lideri Nazi Terkin, oğulları Erkan Terkin ve Mehmet Terkin ile Esat Kartal, Cemil Kartal, Osman Ceylan, Cahit Barışer, İsmail Hakkı Erdem, Akın Badın, Harun Yılmaz, Osman Kartal, Kenan Yürekli, Ali İhsan Özalp, Zeki Balcı, Yunus Demirdağlı, Tarkan Güzel, “Tefecilik”, “Yağma”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “İnsan ticareti” suçlarından tutuklanarak Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

9’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Spor kulübüne sponsor olup ihalelere girmişler

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin, ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı.

Çetenin, belediye ihalelerine de fesat karıştırıp, ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettiği ve bu nedenle İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın, 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

31 şirkete kayyum atanacak

İşledikleri suçlarla ilgili, haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin, ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca, soruşturmaların daha önce başlamadan bittiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin 8 aydır yürüttüğü fiziki ve teknik takiple, 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı, ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine ileriki günlerde kayyum atanacağı, çetenin terör bağlantısının olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)