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    Bursa'da ters yönden giden cipin çarptığı otomobildeki sürücü öldü

    Lüks cipin hızla akan trafikte tersten gelmesi sonrası yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 11:43
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    Bursa'da ters yönden giden cipin çarptığı otomobildeki sürücü öldü

    8 Şubat gecesi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ersel Atmaca’nın (27) otomobiline, aynı yolda ters yönden gelen G.C.'nin kullandığı 16 MDS plakalı cip çarptı.

    Çarpma sonrası iki araç da kullanılamaz hale gelirken; otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza yerinde trafik bir süre durdu.

    Kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

    Ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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    Bursa da ters yönden giden cipin çarptığı otomobildeki sürücü öldü #9

    Bursa da ters yönden giden cipin çarptığı otomobildeki sürücü öldü #10


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